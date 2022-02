Jeśli Lin-Manuel Miranda jest zaangażowany w jakiś projekt, to wiedzcie, że zechce wam się tańczyć i śpiewać. "In The Heights" to filmowa adaptacja sztuki, którą współtworzył wraz z reżyserką produkcji Quiarą Alegrią Hudes. Mamy w tym wypadku do czynienia z opowieścią o właścicielu małego sklepiku, karmiącego się fantazją o lepszym życiu. Oczywiście, za pomocą wpadających w ucho piosenek.



Premiera: 6 marca na HBO.