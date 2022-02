Dumbledore rozmawia i walczy z Grindelwaldem w nowym zwiastunie "Fantastycznych zwierząt 3"

Wojna na Ukrainie to wydarzenie, które wpływa na właściwie wszystkie aspekty naszego życia. Nawet coś takiego jak premiera 2. zwiastuna filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a". Wytwórnia Warner Bros. pierwotnie planowała wypuścić nowe sceny z wyczekiwanego spin-offa "Harry'ego Pottera" pod koniec poprzedniego tygodnia. Całkiem słusznie uznano jednak, że wtedy nie był na to czas i miejsce. Wielu z nas w tamtym momencie wciąż czuło niezwykle silne emocje i myślało tylko o wsparciu ukraińskiego narodu.



Czas nie stoi jednak w miejscu. Z każdym kolejnym dniem walk większość społeczeństwa będzie siłą rzeczy próbowała wrócić do choć częściowej normalności. Tyczy się to również rozrywki i popkultury. Dlatego amerykańska wytwórnia nie zdecydowała się jeszcze mocniej opóźnić premiery trailera. Wszystko w związku z "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" pozostało zresztą w zgodzie z ustalonym porządkiem. Mam tu na myśli planowaną datę premiery.