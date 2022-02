HBO jest marką, która jest bliska memu sercu od końca lat 90., kiedy stacja była dostępna na Wizji TV - konkurencji Cyfry+. "To nie telewizja, to HBO" - to hasło wcale nie była przesada i nikomu nie trzeba już tego tłumaczyć. Wspaniałe to były czasy, a dekodery i talerze obu platform (lub posiadanie kolegi z jednym z nich) otwierał wrota do magicznego świata hollywoodzkich filmów, które dopiero co były w kinach lub można je było dorwać tylko na VHS-ie. O serialach nawet nie wspominając. To już nie wróci, a na rynku streamingu robi się coraz tłoczniej. Dalej będę płacił za HBO, ale na samo Max aż tak bardzo się nie napalam.