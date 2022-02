Nikt inny w całej trylogii "Władcy Pierścieni" nie był tak przywiązany do Jedynego Pierścienia jak Gollum znany też jako Smeagol. Wydaje się więc jak najbardziej na miejscu, że to właśnie grający go aktor otrzymał od Petera Jacksona najcenniejszy ze wszystkich filmowych rekwizytów. W rzeczywistości na planie był oczywiście więcej niż jeden przedmiot "odgrywający rolę" Jedynego Pierścienia. Nie zmienia to natomiast faktu, że tak cenny skarb na pewno przypadł Serkisowi do gustu.