"Wikingowie" najechali Netfliksa, aby ułożyć "Układankę". Sprawdzamy nowości platformy

Narzekaliście na to, co Kevin Smith zrobił z He-Manem w "Objawieniu"? To może "He-Man i Władcy Wszechświata" bardziej przypadł wam do gustu. Jeśli tak, mamy dla was dobrą wiadomość. Niedługo pojawi się już drugi sezon nowej odsłony przygód Adama, który z pomocą przyjaciół i mocą Posępnego Czerepu walczy ze złem w fantastycznej krainie.



Serial będzie dostępny na Netfliksie od 3 marca.