Czas pożegnać "Euforię". Sprawdzamy nowości HBO GO

Pierwszy tydzień marca to zarazem ostatnie dni funkcjonowania HBO GO w Polsce. Wraz ósmym dniem tego miesiąca do naszego kraju zawita HBO Max i uraczy nas swoją biblioteką. Poza kontynuacją lubianych seriali otrzymamy dostęp do głośnych kinowych hitów - "Diuna", "Matrix 4" czy nowy "Batman" (już w kwietniu!) uprzyjemnią czas wszystkim subskrybentom serwisu. Co ważne - będziemy płacić mniej, niż dotychczas.