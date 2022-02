Nowości płytowe, których posłuchacie w ten weekend: Scorpions, Sarsa, Marie, Avril

Powrót idolki nastolatek z czasów, kiedy magazyn "Bravo" miał się świetnie. Ośmiokrotna laureatka Grammy i sprzedająca milionowe nakłady płyt songwriterka i projektantka z Kanady przedstawia swoją siódmą płytę. Pełna pop-punkowych hymnów i bangerów "Love Sux" jest najpewniej najdojrzalszym lirycznie materiałem artystki - pełen refleksji na temat międzyludzkich relacji, autoironii i zadziorności. Łatwo byłoby zignorować ten album jako część obecnej burzy nostalgii za latami 2000, ale to nie to - "Love Sux" to raczej antidotum na popowy postęp i czerpanie z tego, co najfajniejsze w pop punkowych akordach.