"Powrót do tamtych dni" jest jednym z najwyżej ocenianych przez widzów polskich filmów z 2021 roku. Dramat obyczajowy w reżyserii Konrada Aksinowicza opowiada o rodzinie Malinowskich, do której po latach emigracji w USA powraca ojciec. Nie jest to jednak szczęśliwe spotkanie po długim niewidzeniu, bo mężczyzna w międzyczasie wpadł w alkoholizm. Jego syn do tej pory radzący sobie tylko z problemami wieku dorastania teraz stanie przed zupełnie innego rodzaju wyzwaniem. W obsadzie filmu dostępnego od wczoraj na Polsat Box Go pojawili się Weronika Książkiewicz, Maciej Stuhr, Katarzyna Warnke, Sebastian Stankiewicz, Teodor Koziar i Bogdan Koca.