Remigiusz Mróz krytykuje słabe sankcje wobec Rosji. "Wypada tylko zacytować tych żołnierzy z Wyspy Węży"

W starożytności uważano, że to właśnie na niej swoje pośmiertne życie prowadził Achilles z Heleną. Później była przekazywana z rąk do rąk i toczyły się o nią bitwy: należała do Imperium Rosyjskiego, Rumunii, a potem do Związku Radzieckiego. Po rozpadzie ZSRR została przekazana Ukrainie, a 24 lutego 2022 roku zajęta przez Rosjan.



* zdjęcie główne: Mikołaj Starzynski / materiały prasowe