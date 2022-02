"Wikingowie: Walhalla" już na Netfliksie. Co łączy serial z oryginałem i co musisz wiedzieć przed seansem?

Głównymi bohaterami serialu są Leif Eriksson - Grendlandczyk wychowany w pogańskich wierzeniach na obrzeżach znanego świata. Na początku serialu przybywa on wraz z siostrą, Freydis, do Kattegat, ale w innym celu, niż pozostali - początkowo nie zamierza przyłączyć się do żądnej zemsty armii, a pomóc dokonać zemsty na pewnym chrześcijaninie.



Bohaterowie "Walhalli" są nieraz bardzo bliscy historycznym oryginałom, choć wielu z nich to kompilacje kilku prawdziwych postaci oraz ich wyczynów i osiągnięć. Część z nich to bohaterowie całkowicie wymyśleni przez twórców (jak np. jarl Estrid Haakon - mimo, że jej mąż to postać historyczna). Jeśli chcecie poznać historyczne opisy serialowych bohaterów, zajrzyjcie tutaj.



Serial kręcono w Irlandii, a jego podtytuł oznacza miejsce z nordyckiej mitologii - tam właśnie trafiają wojowie, którzy polegli w walce, a których z pola bitwy zabrały walkirie. To kraina wiecznego szczęścia znajdująca się w Asgardzie.



Serial "Wikingowie: Walhalla" możecie już oglądać na Netfliksie.