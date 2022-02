"Uncharted" nie przerwało złej passy. Dlaczego Hollywood nie potrafi zrobić dobrej adaptacji gry wideo?

Niedługo wszystko może się zmienić. W planach są bowiem seriale na podstawie popularnych gier. Amazon Prime Video szykuje "Fallouta", Paramount+ "Halo", a HBO "The Last of Us". Gracze z pewnością są więc tyleż pełni nadziei, co przerażeni. Istnieje jednak szansa, że to właśnie w formule odcinkowej dostaniemy, to co tyle razy pragnęliśmy zobaczyć w kinach i się zawiedliśmy - dobrą adaptację gry wideo.