Aktor Sean Penn jest w Kijowie i kręci dokument o wojnie rosyjsko-ukraińskiej

W ostatnich latach Sean Penn rzadko pojawiał się na wielkim i małym ekranie. Zadeklarował nawet, że aktorstwo nie sprawia mu wielkiej przyjemności i dlatego bardziej zaangażował się w inne aspekty życia. Takie jak pomoc humanitarna i kręcenie własnych filmów. Oba cele właśnie zaprowadziły go na Ukrainę, gdzie rosyjska inwazja militarna doprowadziła do wybuchu zbrojnego konfliktu i walk m.in. o dawną elektrownię atomową w Czarnobylu.



Do Kijowa Sean Penn przybył w czwartek, ale nie była to dla niego pierwsza wizyta. Jak podaje portal Newsweek, prace nad swoim dokumentem o Ukrainie i Donbasie rozpoczął jeszcze w listopadzie zeszłego roku, gdy odwiedził wschodnie tereny kraju i spotkał się z ukraińskimi wojskowymi. Internet obiegły wówczas zdjęcia aktora ubranego w taktyczny ekwipunek i kręcącego sceny ze swoją ekipą. Kolejny pobyt w Kijowie Penn rozpoczął zaś od wizyty w Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i spotkania z wicepremier Iryną Wereszczuk.