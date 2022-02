To aż zaskakujące jak zły jest "Mój dług". Zapewne okaże się komercyjnym hitem, ale wystarczyłaby odrobina artystycznej inwencji, aby był też filmem przynajmniej dobrym. W końcu mówimy tu o dalszych losach pierwowzoru jednego z bohaterów głośnego "Długu". Zobaczymy więc, co działo się ze Sławomirem Sikorą po wydarzeniach przedstawionych w produkcji sygnowanej nazwiskiem Krzysztofa Krauzego. Młody przedsiębiorca trafia do więzienia, a my obserwujemy jego losy aż do ułaskawienia przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.



Odcięcie się twórców od "Długu" wydaje się właściwym posunięciem. Oni robią osobną opowieść, ale bez porównań do filmu Krauzego się nie obejdzie. Dlatego bezsensowne okazują się retrospekcje wydarzeń poprzedzających osadzenie Sikory. W końcu Marcin Januszkiewicz jako czarny charakter nie ma w sobie nic z Geralta. Gdy tylko Andrzej Chyra pojawiał się na ekranie, widz zaczynał zgrzytać zębami. Kiedy w "Moim długu" Greg ze swoim quasiłobuzerskim uśmieszkiem wchodzi w kadr, wzbudza co najwyżej politowanie. Grozi protagoniście, ciągnie go przywiązanego do samochodu, a żadnego terroru tu nie poczujemy.