Po „Luce” masz ochotę na więcej? Oto 5 filmów Pixara, które musisz zobaczyć i 5, które możesz sobie darować

„Toy Story” rozpoczął historię globalnej sławy Pixara, ale to „Gdzie jest Nemo” uczynił z amerykańskiego studia największego giganta branży animacji. Dziś może trudno w to uwierzyć, ale to był film-fenomen. Dzieci z całego świata oszalały na punkcie pomarańczowo-białej rybki i jej historii. Nemo w 2003 był po prostu wszędzie, co dawało nowe znaczenie tytułowi filmu. I co ważne, nie była to niezasłużona sława. „Gdzie jest Nemo” to naprawdę bardzo dobry film przygodowy, który w dodatku kryje w sobie niebanalne głębsze znaczenie.