Gwiazdy o ukraińskich korzeniach sprzeciwiają się agresji Putina. "Pękło mi serce"

Nominowana do Oscara za rolę we "W chmurach" aktorka urodziła się co prawda w Stanach Zjednoczonych, ale jej przodkowie są Ukraińcami. Przez pierwsze lata swojego życia Vera Farmiga nie znała słowa po angielsku, a jej dziadkowie dbali, aby dobrze wiedziała, skąd pochodzi. Dzisiaj staje po stronie swoich rodaków. Na Instagramie zamieściła flagę Ukrainy z fragmentem krajowego hymnu i dodała #IStandWithUkraine.