Specjalna niespodzianka pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu obok nazwiska postaci lub miejsca, którą wyszukiwaliście. Jest to mały gif w postaci obracającego się w obie strony Bat-sygnału, który dodatkowo zapala się i gaśnie co jakiś czas. Co ciekawe, pojawia się on tylko po wpisaniu haseł powiązanych bezpośrednio z Batmanem i policją w Gotham. Zadziała więc na takie wyszukiwania jak "Batman", "Bruce Wayne", "James Gordon", "komisarz Gordon", "Gotham City" czy nawet "GCPD" (czyli skrót od nazwy tamtejszej policji). Jeżeli spróbujecie dotrzeć do tego samego punktu za pomocą zdań pokroju "Robin", "Joker" czy "Batgirl", to poniesiecie porażkę.