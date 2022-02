Rosja zagra na Eurowizji 2022, bo "konkurs jest niepolityczny". Szwecja dołącza do krytyki tej decyzji

Nie da się ukryć, że brak szybkiej i stanowczej reakcji EBU (od której - tak jak od wszystkich innych w tym okropnym czasie - oczekuje się solidarności z atakowanymi i wszelkiej możliwej formy potępienia zbrodniczych działań W. Putina) spotkał się z szeroką krytyką. Głośny sprzeciw udziałowi Rosji w wydarzeniu zamanifestowała też Szwecja, której ewidentnie nie spodobało się stanowisko Unii.



Przedstawicielka władz szwedzkiej telewizji oświadczyła, że EBU powinna sobie to wszystko przemyśleć; choć również solidaryzują się z podstawową ideą apolitycznej Eurowizji, to sytuacja w Europie jest niezwykle poważna ze względu na rosyjską inwazję, która przekracza wszelkie granice.



Szwedzi otwarcie wzywają EBU do reakcji. Dołączyli do nich Norwegowie i Duńczycy, którzy również wystosowali oficjalne pisma, chcąc kategorycznego wycofania Rosji.



Tymczasem Rosja.... wciąż jeszcze nie ujawniła swojego reprezentanta. Wcześniej spekulowano o udziale Klavej Koki, ale piosenkarka zdementowała plotki. Ukrainę ma reprezentować zespół Kalush Orchestra.



W konkursie Eurowizji 2022 zobaczymy reprezentantów 41 państw - a wśród nich Polaka, Krystiana Ochmana.