CD Projekt zrywa umowę z Witcher School. Chodzi o Ordo Iuris

Chcemy pokazać, jak łatwo zniszczyć w dzisiejszych czasach nawet nieźle prosperującą firmę. Widzimy, że to zjawisko zaczyna nabierać rozpędu i mamy nadzieję, że nawet jeżeli 5 Żywiołów przestanie istnieć, to dokument ten skłoni kogoś do zastanowienia i stanie się głosem w większej dyskusji publicznej w tej kwestii. To od nas wszystkich zależy, w jakim świecie będziemy żyć. Czy będzie to świat, gdzie będzie można razem pracować i razem napić się piwa, bez względu na to, jaką ideologię wyznajemy, czy świat, w którym damy się zantagonizować i podzielić na wrogie plemiona. I nie chodzi tu o prawicowość czy lewicowość, ale o to, czy będziemy zamykać się we własnych bańkach i wykluczać z nich ludzi, którzy nie zgadzają się z absolutnie wszystkimi naszymi poglądami. Walka z taką wizją przyszłości, walka o możliwość zachowania swobody wyrażania swoich poglądów powinna połączyć nas wszystkich

- czytamy w oświadczeniu.