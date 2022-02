Jesteśmy tak podzieleni, że jedyne, co nam zostało to nawalanie się w klatkach

Tymczasem w gruncie rzeczy bezideowy i oparty o marketingowe bzdury, tak charakterystyczne dla gali typu freak fight stały się przyczynkiem do dziwnego zbiorowego przeżycia. Z jednej strony ludzie z natury bardzo empatyczni i łagodni zacierali ręce, że dokonała się sprawiedliwość i prawicowy łobuz dostał za swoje. A z drugiej od rozmowy, jaką Kapela odbył ze Stanowskim, trwa niezdrowie podniecenie tym pierwszym, którego, nawiasem mówiąc, podstaw dopatrywałbym się w starym, dobrym szkolnym nękaniu.



Patrząc na to, ile emocji wzbudziła gala, w której bije się ze sobą dwóch amatorów, za zapewne niemałe pieniądze, udając potyczkę ideologiczną, można dojść do wniosku, że to finałowa, ostatnia wersja debaty publicznej w Polsce. Debata 3.0 (2.0 to wtedy, gdy w rozmówcę rzuca się pieniędzmi i udaje się, że to prowokacja dziennikarska) może rozwiązać wiele problemów, takich jak złożoność jakiegoś problemu, wątpliwości etyczne, moralne. Skończy się rozdzielanie włosa na czworo i robienie researchu, aby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, kto kłamie i kto ma w danej sprawie polityczny interes.