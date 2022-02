Każda godzina militarnej agresji Rosji na terenie niepodległej Ukrainy przynosi kolejne ofiary i wymaga coraz bardziej zdecydowanych reakcji ze strony Zachodu. Skala inwazji doprowadziła do olbrzymich spadków na rynku bitcoinów, a także wyraźnie odbiła się na notowaniach giełdowych i świecie sportu, którego rosyjscy zawodnicy są przecież częścią. Decyzje w sprawie Rosji muszą podjąć również piłkarskie federacje UEFA i FIFA, które wiele lat chodziły na pasku Gazpromu i chętnie witały ten koncern w gronie swoich sponsorów. Pierwszą z nich czeka głosowanie nad ewentualnym przeniesieniem finału Ligi Mistrzów, a przed drugą stoi problem barażów do mundialu.



Reprezentacja Polski nie ma bowiem zamiaru jechać do Moskwy na mecz z drużyną Federacji Rosyjskiej. Tak wynika ze wspólnego oświadczenia PZPN-u oraz piłkarskich federacji z Czech i Szwecji. Oficjalne pismo w tej sprawie pojawiło się w mediach społecznościowych, na stronie związku i zostało dodatkowo wysłane do przedstawicieli FIFA i UEFA. Co ciekawe, polska i angielska wersja apelu różnią się między sobą pewnymi istotnymi szczegółami. W piśmie tworzonym po angielsku mówi się choćby o "konflikcie między Rosją i Ukrainą", podczas gdy w polskiej wersja w tym samym miejscu pada stwierdzenie o "agresji Rosji na Ukrainę".