Oscarowe kontrowersje - Akademia podzielona po ogłoszeniu decyzji szefostwa. Artyści sugerują bojkot

Jasne, włączenie streamingu do wyścigu o Złotego Rycerza byłoby znacznie korzystniejszym dla atrakcyjności imprezy działaniem, jednak póki co gremium broni się przed nim rękami i nogami. Tymczasem wewnątrz Akademii doszło do podziału - bo do wielu jej członków argumentacja władz organizacji nie trafia.



Zdaniem oburzonych Oscary to ceremonia dla twórców i artystów, kultowa forma celebracji ich sztuki, a wspomniana decyzja dzieli nagrody na te lepsze i gorsze. Siłą rzeczy, największą złością zareagowali zrzeszeni w Akademii muzycy, którzy teraz apelują do nominowanych kompozytorów o bojkot.