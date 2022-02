Decyzję KRRiT w mediach społecznościowych rozpowszechnił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Janusz Cieszyński. Jego tweet spotkał się bardzo żywiołową reakcję. Nie brak osób popierających blokadę rosyjskich kanałów, ale niektórzy potraktowali to jako okazję do uderzenia w mającą sporo za uszami w kwestii manipulacji medialnych Telewizję Polską. Część internautów wysyła też zdjęcia pokazujące wciąż obecne na ich telewizorach i Smart TV programy takie jak właśnie Russia Today. Wygląda jednak po prostu na to, że nie wszyscy operatorzy zdołali w tak krótkim czasie wykonać polecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.