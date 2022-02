Jak pomóc Ukrainie? Lista organizacji i zbiórek dla ofiar

Zbiórki na pomoc Ukrainie to naturalny pierwszy krok dla wsparcia naszych sąsiadów, którzy są w fatalnym położeniu. Konflikt z Rosją trwał od lat, ale dziś przerodził się w regularną wojnę. Co tak naprawdę wiemy? W nocy ze środy na czwartek rosyjski przywódca Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie".



Ataki na Ukrainę zaczęły się 24 lutego rano, ale nie tylko we wschodniej Ukrainie, lecz w praktycznie całym kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamknął przestrzeń powietrzną i ogłosił stan wojenny. W chwili pisania artykułu Rosja rozpoczęła drugi ostrzał rakietowy.



W internecie pojawiły się filmy z płonącymi budynkami, ludźmi chowającymi się w metrze i wielkimi korkami przy wyjeździe. Do Polski przyjechali już pierwsi uchodźcy z Ukrainy - przy granicy powstały też specjalne punkty recepcyjne, w których mogą skorzystać z pomocy. Biuro prezydenta Ukrainy poinformowało, że już zginęło ponad 40 ukraińskich żołnierzy, a także jest kilka ofiar wśród cywili - mniej niż 10.