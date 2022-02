Premierowy trailer nowej części serii prequeli rozgrywających się w świecie magii i czarodziejstwa trafił do sieci w grudniu zeszłego roku. Trwający ponad dwie minuty materiał wideo z "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów, ale z oczywistych względów Warner Bros. nie miał zamiaru na tym kończyć swojej kampanii marketingowej. Kinowy debiut produkcji zbliża się wielkimi krokami, więc fani "Harry'ego Pottera" coraz mocniej wypatrywali kolejnego zwiastuna.



Okazuje się, że gdyby nie pewne traumatyczne wydarzenia za naszą wschodnią granicą, to widzowie już mogliby się cieszyć kolejnymi scenami z Albusem Dumbledore'em, Newtem Scamanderem i resztą bohaterów "Fantastycznych zwierząt". Wszystko zmieniła jednak rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się dzisiaj rano, a w ostatnich godzinach doprowadziła do walk o Czarnobyl oraz wielkiej bitwie powietrznej na północ od Kijowa. W takich okolicznościach przedstawiciele Warner Bros. postanowili wstrzymać się z publikacją trailera.