Dlaczego Anna Sorokin oszukiwała? Serial "Kim jest Anna?" zapomina o jej motywacjach

Trudno jest wejść w umysł Anny Sorokin w naszym położeniu, a jedyną drogą pozostają nam wywiady i to, co mówiła na procesie. Musimy jednak również i te rzeczy traktować z dystansem, bo również i tam kłamała - zapewniała, że Delvey to panieńskie nazwisko jej matki, ale Jessica Pressler, autorka słynnego artykułu, ustaliła, że to bzdury. Anna Sorokin zmieniała też podejście do swoich czynów. Początkowo niczego nie żałowała, ale potem przepraszała. Nie chcę w żaden sposób bronić (i jestem wielce od tego daleki), ale po prostu zrozumieć, co siedziało w jej głowie przy tym scamie.



Od klasycznych złodziei odróżniało ją to, że na 99 proc. próbowała stworzyć Fundację Anny Delvey - wysyłała maile, chodziła na spotkania, rozdawała liczące 80 stron broszury inwestorom. Chciała też założyć prywatny klub ADF (od Anna Delvey Foundation), z płatnym członkostwem i wystawami na Manhattanie i nie tylko. Coś w stylu Soho House. I ten pomysł faktycznie spodobał się bogatym i wpływowym osobom (m.in. Roo Rogersowi czy Aby Rosenowi), które byłe skłonne wyłożyć kasę.