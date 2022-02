Tak zresztą działał właśnie Simon Leviev - pieniędzmi od jednej kobiety zabezpieczał sobie życie z inną. Mimo że obie postaci budzą mój niesmak, w pewnym sensie jestem też zafascynowana ich działaniami, tym jak potrafili przekonać do siebie innych ludzi. To niezwykłe. Mówił pan, że oszuści potrafią dotrzeć do potrzeb innych ludzi, potrafią grać na emocjach. Ale co zrobić, by nie dać się oszukać?



Bardzo dobre pytanie, ale odpowiedź nie jest prosta, ponieważ nie ma takich skutecznych technik, pozwalających nam się ochronić przed wpływami procesów emocjonalnych. Emocje mają to do siebie, że działają tu i teraz, i pod ich wpływem podejmujemy nieraz błędne decyzje. Pewnie powinniśmy zrobić krok w tył, ochłonąć i zadać sobie pytanie: czy to nie jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe? Idąc dalej: czy jest możliwe, że taki mężczyzna jak oszust z Tindera, bogacz, szuka kobiet przez aplikację randkową? Nabranie dystansu jest jednak bardzo trudne. Tym bardziej, że tutaj w grę wchodziła m.in. relacja romantyczna. To był majstersztyk. To, co można było przeczytać, zobaczyć na jego temat w sieci, zgadzało się z tym, czego te kobiety doświadczyły, spotykając się z nim. On płacił za te wszystkie wygody, nie tak jak Anna, w postępowaniu której po drodze można było zauważyć więcej czerwonych flag.