Tomasz Kot pojawi się w nowozelandzkim filmie. To kolejna zagraniczna produkcja z udziałem polskiego aktora, który po sukcesie "Zimnej wojny" miał szansę na międzynarodową karierę. W końcu niewiele brakowało, a zobaczylibyśmy go w ostatnim Bondzie i w roli Nikoli Tesli w biografii naukowca. W tym pierwszym przypadku nie wyszło, bo producent miał inną wizję artystyczną niż ówczesny reżyser, a w drugim nie udało się z powodu pandemii.



Jedyne pocieszenie znaleźliśmy w tym, że w 2020 roku polskiego aktora mogliśmy zobaczyć we francusko-hiszpańsko-niemieckiej produkcji "Wróg doskonały" i kanadyjsko-amerykańskiej "Przestrodze". Teraz Tomasz Kot pojawi się w nowozelandzkim filmie, do którego zdjęcia odbywają się w Warszawie. Co więcej, nasz rodak występuje w "Joice" u boku hollywoodzkich gwiazd.