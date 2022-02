"Zoe wiedzie wspaniałe życie - ma kochającego męża, dwójkę dzieci i wymarzoną pracę. Wszystko to jednak może stracić przez POTĘŻNY POCIĄG do innych mężczyzn" - opis z Netfliksa brzmi tak, że od razu wiemy, z czym mamy do czynienia. Takie filmy wypełniają niszę, którą przez lata zaspokajały Harlequiny. Faceci mieli pornosy (choć w ostatnich czasie to się wyrównuje), a kobiety pozostawały z pustymi rękami. To się jednak zmienia i nie ma co tu nikogo i niczego krytykować. Podaż odpowiada po prostu na potrzeby. Nawet te najskrytsze.