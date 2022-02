Jestem skłonny uwierzyć Evan Rachel Wood, bo ona już jest sławna i nie musi rozkręcać inby, by się wybić. Ma też za dużo do stracenia. Pójście na wojnę z człowiekiem z takimi plecami na podstawie zmyślonych historii, byłoby zupełnie nierozważne i nawet jeśli nie ona, to jej agent i prawnicy powiedzieliby, by puknęła się w czoło. Szkoda tylko, że twórczyni dokumentu Amy Berg raczej nie udało się nagrać tłumaczeń Mansona, bo jakby było inaczej, to chociaż fragment zostałby pokazany już w trailerze.