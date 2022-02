Nie tylko "Batman". Te filmy będziemy oglądać w marcu w kinach i na Netfliksie

Słowa mają wielką moc. Wie o tym tytułowy Cyrano (wspaniały Peter Dinklage), który, choć wyszydzany ze względu na swój wzrost, włada nimi niezgorzej niż bronią. To właśnie jego poetycki talent pozwala mu uwieść ukochaną Roxanne. Szkopuł w tym, że robi to w imieniu kogoś innego. Jeśli fabuła i śpiewane w tym musicalu piosenki was nie porwą, to z pewnością zrobi to wyśmienita reżyseria Joe Wrighta.



Premiera w kinach: 4 marca.