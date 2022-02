To już pewne - "Daredevil" i reszta seriali Marvela z Netfliksa trafi na Disney+

Na razie potwierdzono, że sześć wyżej wymienionych tytułów pojawi się na platformie streamingowej Disneya w Kanadzie już 16 marca - są to oficjalne dane z informacji prasowej kanadyjskiego oddziału. Póki co nie otrzymaliśmy żadnych pewnych informacji co do pojawienia się seriali w serwisie w innych krajach - można jednak zakładać, że wydarzy się to w tym samym lub zbliżonym terminie.



Warto pamiętać, że w 2019 roku prawa do pokazywania Daredevila i spółki zostały zawieszone na dwa lata - ustalono bowiem, że po zerwaniu współpracy z Netfliksem Marvel może wykorzystać tych bohaterów dopiero dwa lata po premierze ostatnich sezonów z ich udziałem. Jako pierwszy na ekran powrócił Kingpin, którego widzieliśmy w serialu "Hawkeye".



Disney+ ma zadebiutować w Polsce w lecie bieżącego roku.