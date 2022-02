"Młody Wallander" walczy o serca Polaków. Czy pokona najlepsze seriale kryminalne na bazie powieści?

"Sherlock" to serial będący swoistym symbolem współczesnego podejścia do klasyki. Brytyjska produkcja z Benedictem Cumberbatchem i Martinem Freemanem w rolach Sherlocka Holmesa i doktora Johna Watsona w zjawiskowy sposób przeniosła opowiadania Arthura Conan Doyle'a na współczesny grunt. Wszystko na przestrzeni 4. sezonów i jednego odcinka specjalnego. "Sherlcok" mógł się pochwalić bardzo charakterystycznym stylem wizualnym i mocnymi scenariuszami, które nieraz dalece odchodziły od tego, co pierwotnie napisał Brytyjczyk. Fani serii do dzisiaj liczą na jej ciąg dalszy, ale do dzisiaj nie udało się doprowadzić do produkcji 5. sezonu.



Brytyjski serial odnajdziecie na Netfliksie.