Odliczali dni do 18-nastki Millie Bobby Brown, bo wtedy będzie "legalna". Seksistowska akcja internautów

Millie Bobby Brown to jedna z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych aktorek młodego pokolenia. Jej kariera eksplodowała w 2016 roku dzięki roli Jedenastki w "Stranger Things", ale to był dopiero początek. W kolejnych latach gwiazda pojawiła się w takich hitach jak "Enola Holmes", "Godzilla 2: Król potworów" i "Godzilla vs. Kong". Dziś nazwisko Millie Bobby Brown przyciąga przed ekrany tysiące widzów i można tylko czekać na kolejne głośne role z jej strony.



Niestety, popularność wiąże się często również z wyjątkowo niechcianym i niepożądanym zainteresowaniem. W tym wypadku chodzi o osoby, które polują na nagie zdjęcia aktorek. Ofiarami podobnego zainteresowania w przeszłości padły m.in. Jennifer Lawrence, Rihanna czy Emma Watson, a na początku 2022 roku uwaga internetowych zboczeńców przeniosła się w stronę Mille Bobby Brown. Jak podaje portal Buzzfeed News, komentarze nawiązujące do seksu pojawiły się na Instagramie aktorki, gdy tylko wrzuciła tam posta świętującego 18. urodziny. Jeszcze wcześniej Reddit powiększył się zaś o grupki odliczające dni do tego wydarzenia.