Opowiadacie o sprawach ważnych, ale i delikatnych - ludzkiej psychice. Jak wyglądało wasze zaplecze merytoryczne?



Mieliśmy kilka spotkań z różnego rodzaju konsultantami. Były to między innymi osoby, które borykały się z chorobami psychicznymi i opowiadały nam o nich ze swojej perspektywy; tłumaczyły, jak to wszystko odczuwały, z czym musiały się uporać. To była oczywiście duża baza do pracy z aktorami. Osoby, które przebywały na oddziałach zamkniętych szpitali psychiatrycznych, opowiadały nam o swoim leczeniu i polskich realiach takich oddziałów. To było bezcenne, bo z powodu pandemii nie mogliśmy wejść do szpitali, musieliśmy zatem posiłkować się relacjami, zdjęciami, filmami. Konsultowaliśmy się w sprawie życia na oddziale, rytmu dnia, zwyczajów, sposobów spędzania wolnego czasu. Wspierał nas też psychiatra, który wpuścił ogrom czysto merytorycznej, fachowej wiedzy w ten scenariusz, dzięki czemu uniknęliśmy błędów np. w sposobie ukazania metod leczenia, nazewnictwie leków, sposobów prowadzenia rozmów z pacjentami. Ten szereg konsultacji zwiększył realizm i pozwolił jak najbardziej zbliżyć się do prawdy.



Zgodzi się pan zatem, że "Mental" ma charakter misyjny, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu? Ma spełnić jakąś rolę, funkcję w polskim społeczeństwie - i na to liczycie wraz z resztą twórców?



Zgadza się, to jeden z ważniejszych aspektów projektu, który przekonał mnie, bym zajął się pracą przy nim. Mamy wielką nadzieję, że z czasem zyska on popularność i stanie się przyczynkiem do szerszej dyskusji. Marzeniem jest to, co wydarzyło się w Finlandii - zagadnienie depresji i innych schorzeń, zaburzeń psychicznych wśród młodzieży i młodych dorosłych, stał się ważnym tematem ogólnonarodowej dyskusji właśnie dzięki temu serialowi. Doszło do pewnego rodzaju masowej spowiedzi - ludzie publikowali w social mediach swoje historie, nagrywali pewnego rodzaju wyznania, opowiadali o doświadczeniach z zaburzeniami psychicznymi. Dyskusja wybrzmiała tak głośno, że realnie wpłynęła na fińską rzeczywistość. Psychiatria młodzieżowa została dzięki niemu znacznie lepiej dofinansowana przed fiński rząd.



To jest oczywiście szczyt naszych marzeń - na razie produkcja jest dostępna na Polsat Box GO, a w przyszłości wyemituje ją Telewizja Polsat - liczę na to, że to pomoże przebić się tematowi do szerszej świadomości, że wywołamy jakąś dyskusję. Oczywiście, mówi się o tych sprawach coraz więcej, ale naszym zdaniem ciągle za mało - powinniśmy drążyć go głębiej i krzyczeć o nim znacznie głośniej.



Trzymam za to kciuki. Skoro omówiliśmy już cel "Mentala", to powiedz mi jeszcze, o czym on tak naprawdę - z twojej perspektywy - opowiada?



O sile przyjaźni w trudnych okolicznościach. "Mental" porusza wiele poważnych tematów, ale dla mnie najważniejsza jest właśnie relacja pomiędzy głównymi bohaterami - to, że w trudnych warunkach znaleźli przyjaźń i bliskość.