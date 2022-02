Tak jak zwykle w jego powieściach i opowiadaniach obserwujemy rzeczywistość niemal identyczną z naszą, tak tutaj pisarz zabiera nas w przyszłość do światów alternatywnych. Niestety czuć, że Jo Nesbo nie ma w tym zbyt wiele doświadczenia i to dla niego zupełnie nowe terytorium, po którym wcale nie porusza się pewnie. Nie wszystko przedstawione w "Zemście" wypada wiarygodnie i naturalnie.



Na szczęście tylko trzy z pięciu opowiadań pokazują Ziemię tuż po jakiejś katastrofie, a do tego nawet w tych co bardziej wybiegających w przyszłość to wszystko szybko staje się tłem. Jo Nesbo za każdym razem zajmuje się tym, co zawsze wychodzi mu bezbłędnie: daje nam wejść w głowy swych bohaterów. Nie w każdej z nich jest porządek i nie każda z tych osób ma szlachetne intencje...