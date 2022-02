Xawery Ż. odpowie nie tylko za posiadanie marihuany. Reżyser wsiadł za kółko pod wpływem kokainy

W październiku 2021 roku pisaliśmy, że reżyser Xavery Ż. ("Aida", "Krew z krwi", "Tancerze", "Mowa ptaków") został zatrzymany przez policję. Rutynowa kontrola poskutkowała odnalezieniem narkotyków, w których posiadaniu był polski reżyser. Filmowiec usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających w postaci niecałego grama marihuany (czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Tok postępowania miał wyjawić, czy podejrzany kierował samochodem pod wpływem zabronionych przez ustawę środków, co podejrzewali dokonujący zatrzymania funkcjonariusze.



Postępowanie wyjawiło, że substancja, którą Xawery Ż. posiadał w ilości 0,975 g, to ziele konopi innych niż włókniste. Ponadto potwierdzono, że kierowca w momencie prowadzenia pojazdu posiadał w organizmie substancję psychotropową i środek odurzający w postaci kokainy - miało to, rzecz jasna, wpływ na zaburzenie jego sprawności psychomotorycznych.



Skierowany do sądu akt oskarżenia zarzuca reżyserowi popełnienie czynu ze wspomnianego artykułu. Tymczasem za jazdę pod wpływem substancji psychotropowej filmowiec ma odpowiedzieć w postępowaniu wykroczeniowym.