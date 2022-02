Tymczasem przybywa do królestwa, które nie miało prawowitego władcy od niemal tysiąca lat i podaje się za potomka w prostej linii od Isildura żyjącego trzy tysiące lat wcześniej. Co zresztą czyni go bardziej prawowitym następcą tronu w Arnorze niż Gondorze, o ile oczywiście ktokolwiek zechce uznać jego słowa za prawdę. Jakie są dowody potwierdzające jego pretendowanie do tronu? Władanie przekutymi szczątkami Narsila, godło Gondoru na fladze i stara opowieść o "rękach króla mających moc ozdrawiania"? Coś podobnego u Martina nigdy by nie przeszło.