Na TVP GO obejrzysz wszystkie wydania "Wiadomości" z ostatniego tygodnia. Nie przegapisz już żadnej wpadki

Ruszyła aplikacja TVP GO. Telewizja Polska postanowiła walczyć o nowych widzów, ułatwiając im dostęp do swoich programów tak bardzo jak to tylko możliwe. Już teraz możecie na swoim smartfonie oglądać 32 kanały publicznego nadawcy na żywo. A kiedy coś przegapicie, z łatwością cofniecie się do interesującego was tytułu, nawet jeśli był emitowany siedem dni wcześniej.



TVP GO pozwala oglądać ramówkę kanałów TVP nawet sprzed tygodnia. Jeśli znowu media obiegnie informacja, że w "Wiadomościach" wykorzystano fragment serialu Netfliksa, aby szczuć na emigrantów, za pomocą apki będziecie mogli szybko zobaczyć to na własne oczy. I to zupełnie za darmo oraz bez obowiązkowych na stronie programu reklam.