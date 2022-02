Zdrady, intrygi, romanse i kryminalna tajemnica. "Tajemnica zawodowa 2" już na Player.pl

Akcja nowego odcinka rozpoczyna się trzy miesiące po wydarzeniach obserwowanych w finale minionego sezonu. Między Żurawskimi dochodzi do wypatrywanego przez obie strony rozwodu. Tymczasem będąca w ciąży z Andrzejem Kinga Górska (Anna Dereszowska) trafia do szpitala z poważnymi obrażeniami. Pierwsza diagnoza dla dziecka jest pozytywna, ale wkrótce dochodzi do komplikacji stanowiących zagrożenie dla życia matki i dziecka. W międzyczasie działający znów w policji detektyw Paweł Miller (gra go Piotr Stramowski) próbuje odnaleźć sprawców wypadku samochodowego Górskiej. Czy kobieta chciała popełnić samobójstwo, jak twierdził Andrzej Żurawski? A może ktoś doprowadził do kraksy i próbował uciec z miejsca zdarzenia?