Prawniczka z Ordo Iuris jest też organizatorką Witcher School. Fani nie są zachwyceni

(W odpowiedzi na argument, że WS zatrudnia też osoby ze środowisk LGBT): A od kiedy dokładnie osoby LGBT pracują na wprowadzanie praw uderzających w związki hetero? Albo czy gdzieś są organizacje kobiece opowiadające się za przymusową aborcją uszkodzonych płodów? A może jakaś organizacją pracuje nad zakazem ślubów i nakazem rozwodów w tych aktualnie istniejących? Jeśli są takie osoby to uważam, że koniecznie powinno się ich pozbyć ze środowiska na równi z panienkami postulującymi aby karać za aborcję jak za zabójstwo. Również nie wiem w jaki sposób ktoś może porównywać orientację seksualną czy tożsamość płciową z poglądami politycznymi.

Czy to prawda, że współpracujecie z Ordo Iuris w celach badawczych mających na celu lepsze odwzorowanie Zakonu Płonącej Róży oraz kapłanów Wiecznego Ognia podczas LARP-u?

Do you confirm the rumors that you have hired a person who also provides services to the controversial fundamentalist organization Ordo Iuris?Ordo Iuris, the organization that helped to change the abortion law in Poland. The change in the law by which women in Poland die when forced to bear fatally damaged fetuses.It is also organization allegedly funded by Russia that started another war in Europe?Does CD PROJEKT RED knows about these rumors?

Nie. Czekałam WIELE lat na to, żeby wreszcie zabrać dzieciaki na WS. Wychowałam się na twórczości Sapka i myśl, że ktoś jedną rąsią czesze kasę za bycie super-inkluzywnym, a drugą za dokładną odwrotność, jest dla mnie zwyczajnie nie do zniesienia.

Jejku. Co za obciach. Ordo Iuris, najbardziej homofobiczna, wsteczna, nienawistna organizacja w pl u was?!?! Spadajcie. Nie bawi mnie to. Wręcz przeciwnie. Obrzydza.

Bardzo przykre... w tym roku przymierzałam się żeby wziąć udział w jednym z waszych LARP'ów, ale dopóki macie jakiekolwiek połączenia z naziolskim Ordo Iuris to podziękuję za taką zabawę. Radowid byłby dumny ;>

Does the fact the wife of one of the owners of the Witcher School, who is also an attorney-at-law for WS, is a member of Ordo Iuris, an alt-right political group in Poland, and actively fights against the right to abortion and is against the LGBT community, affect the content of the Witcher School?