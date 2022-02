Netflix chce być jak najbardziej przyjazny dla swoich użytkowników. Włodarze platformy co chwilę wprowadzają jakieś udogodnienia, jak chociażby ostatnio możliwość losowego wyboru tytułu do oglądania. Nie wszystkie pomysły przypadają jednak subskrybentom do gustu. W końcu zrobił się niemały szum, kiedy okazało się, że dodatkowa weryfikacja może ukrócić proceder współdzielenia kont.