Seriale dla nastolatków na Netfliksie są coraz głupsze. "Ktoś z nas kłamie" pisał jakiś algorytm

Zacznijmy od tego, że "Kto z nas kłamie" to serialowa wersja "Klubu winowajców" z pieprzykiem w postaci morderstwa. Mamy tu czwórkę głównych bohaterów, skrojonych niczym t-shirty z popularnych sieci odzieżowych (podpowiem: krzywo). Jest więc Addy, licealna blondwłosa piękność, maskotka swojego chłopaka, a jakże, futbolisty. Brownyn to kujonka i pani idealna latynoskiego pochodzenia, którą rzekomo mają szpecić okulary i ogrodniczki, ale wszyscy znamy tę nieudaną sztuczkę z filmu "Cała ona" (spoiler alert: nie, ślicznej nastolatki z nieskazitelną cerą nie szpecą okulary i ogrodniczki). Są też Cooper, rosły futbolista-wrażliwiec, skrywający sekret, który wygląda jak 25-latek, a nie siedemnastoletni chłystek, a także, oczywiście, bad boy o imieniu Nate. Chłopak na drogę dilerki wkroczył, rzecz jasna, przez trudną przeszłość; tak naprawdę nie jest zły, podejmował tylko złe decyzje, bla, bla, bla.



Losy tej czwórki przecinają się, kiedy wszyscy trafiają do kozy za różne przewinienia. Wśród uczniów, którzy zostali po lekcjach, jest też Simon, bodaj najciekawsza postać z "Ktoś z nas kłamie". Ten edgy nastolatek, syn pani burmistrz, jest diabłem wcielonym - nienawidzi wszystkich uczniów, poza swoją przyjaciółką Janae, cały czas pomstuje na życie i innych, pewnie gdybyśmy cofnęli się o klikanaście lat w czasie, nosiłby się jak emo, a teraz po prostu pozuje na Timothee Chalameta. Nastolatek jakiś czas temu założył aplikację "About That", na której obsmarowuje innych uczniów i zdradza ich sekrety, ponieważ jego misją jest zdemaskowanie tych wszystkich hipokrytów. Jak łatwo się domyślić, koledzy i koleżanki ze szkoły nie pałają do Simona sympatią. Cóż, trudno się dziwić, nikt nie lubi, jak zagląda mu się pod kołdrę czy do nudesków na smartfonie.