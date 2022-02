Co dalej z treściami HBO w Playerze, Canal+ i innych po premierze HBO Max? Sprawdziliśmy u źródeł

HBO w odpowiedzi na pytania Spider's Web w tej sprawie informuje, że "Subskrybenci HBO Max u operatorów zostaną również automatycznie zmigrowani, a oferta programowa będzie tożsama z ofertą dostępną bezpośrednio". W kwestii szczegółów przyszłej oferty firma odsyła jednak do partnerów.



W przypadku Canal+ pakiety zawierające do kanałów liniowych HBO nadal będą dostępne. Oprócz tego już teraz w ramach usługi Canal+ klienci, którzy kupują pakiet HBO, mogą liczyć na osobne konto HBO GO (które zostanie zmigrowane z czasem do HBO Max).