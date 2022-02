Gwiazda MCU: nie chce obowiązkowych szczepień. Fani: wyrzucić ją

Evangeline Lilly, która zawitała do MCU, kreując Hope Van Dyne (lepiej znaną jako Osę) w "Ant-Manie", po raz kolejny nieźle naraziła się fanom. Powodem są jej poglądy na obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 w Kanadzie. Tym razem poszło o wideo z aktorką próbującą namówić premiera Justina Trudeau, aby usiadł i porozmawiał z przedstawicielami Konwoju Wolności (Freedom Convoy).



Wszystkiemu winne jest nowe prawo, wedle którego funkcjonariusze publiczni muszą być w pełni zaszczepieni. Każdy, kto do 29 października 2021 roku nie wywiązał się z tego obowiązku, zostanie wysłany na bezpłatny urlop. Decyzja kanadyjskiego rządu nie spotkała się z ciepłym przyjęciem społeczeństwa. Jeszcze w styczniu odbyła się seria protestów i blokad zwanych Konwojem Wolności. Lilly publicznie wsparła je w mediach społecznościowych, przez co już wtedy naraziła się fanom MCU.