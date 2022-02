Przed nami finałowy odcinek 2. sezonu "Euforii" - co się w nim wydarzy? Pytania i teorie fanów

W poniedziałek 28 lutego HBO pokaże nam finał 2. sezonu "Euforii". Sezonu, podkreślmy, bardzo nierównego, pełnego zaniedbanych wątków i rozczarowujących rozwiązań; z drugiej strony - mniej więcej od znakomitego piątego odcinka - nieustannie emocjonującego i przemyślanego. Ba, odcinki piąty i siódmy można zresztą określić mianem najlepszych w całym serialu (a przynajmniej plasujących się w ścisłej czołówce).



Co dalej? Trudno powiedzieć, ale można zgadywać - i to właśnie czynią fani, którzy z lubością przepowiadają kolejnym postaciom śmierć. Najczęściej typuje się zgon Rue, zwłaszcza po emisji czwartego epizodu, który - zdaniem niektórych - ewidentnie sugerował odejście bohaterki. Na razie jednak grana przez Zendayę nastolatka wciąż jeszcze trzyma się życia (choć niechętnie) - a co z resztą? Obecnie najbardziej zagrożony wydaje się Fez. Co przepowiadają widzowie i co powinniśmy zobaczyć w finale sezonu?



Jak to zwykle bywa z domysłami widzów, część z nich to prawdziwy odlot, ale nie ograniczajmy się - poniżej przeczytacie wszystkie najciekawsze i najpopularniejsze fanowskie teorie.