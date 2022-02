Uwaga! Tekst zawiera spoilery z serialu "Behawiorysta".



Finałowy odcinek serialu Player Original pojawił się na VOD dziś rano i zaskoczył nie tylko postronnych widzów, ale też wielu fanów Remigiusza Mroza. "Behawiorysta" od samego początku nie był szczególnie wierną adaptacją oryginalnej powieści, a im dalej w las, tym odstępstw było coraz więcej. Można było się zastanawiać, czy scenarzyści ostatecznie wrócą na tory wytyczone przez Mroza. Finalnie do niczego takiego nie doszło. Mimo to wśród pierwszych widzów panuje przekonanie, że zakończenie "Behawiorysty" wyszło dobrze, choć nie miało właściwie nic wspólnego z wydarzeniami z książki.



Warto jednak z tej okazji pochylić się nad wszystkimi zwrotami akcji i ukrytymi motywami, które wyszły na wierzch w trakcie kilkutygodniowej emisji 1. sezonu. Co dokładnie się wydarzyło? Dlaczego "Dylemat" nie miał w rzeczywistości żadnego znaczenia? Jaką rolę odegrał w całym tym przedstawieniu Gerard Edling, w którego wcielił się Robert Więckiewicz? Co w rzeczywistości powodowało poczynaniami Horsta Zeigera? Wszystkie te pytania namnożyły się wraz z kolejnymi epizodami. W rzeczywistości wszystkie miały jednak pojedynczy wspólny mianownik: "zemsta".