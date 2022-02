"The Boys" to z kolei serial, który powszechnie cieszy się fenomenalnymi ocenami od krytyków i zwykłych widzów. Równie brutalna co satyryczna opowieść o superbohaterach funkcjonujących w zwykłym świecie doczekała się do tej pory 2. sezonów, a kolejny jest już w drodze. Wcześniej obejrzymy jednak animowaną antologię "The Boys: Diabolical". Produkcja liczy osiem epizodów stworzonych w różnym stylu przez takich artystów jak Awkwafina, Justin Roiland, Garth Ennis, Andy Samberg i Seth Rogen. Zapowiada się absolutna jazda bez trzymanki.