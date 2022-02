"Przez Atlantyk", "Mask Singer", "Herkules" i powroty lubianych produkcji. TVN prezentuje wiosenną ramówkę

Co nowego zobaczymy w wiosennej ramówce TVN Grupy Discovery? Kolejny sezon telewizyjny na głównej antenie TVN rozpocznie się w pierwszą środę marca - jedną z nowości będzie produkcja "Przez Atlantyk", w której zobaczymy, jak sześć znanych osób wyrusza w podróż przez ocean. Celem tej wyprawy ma być współpraca - to właśnie ona ma stanowić rdzeń show. Na jachcie o powierzchni 30m2 gwiazdy będą zdane wyłącznie na siebie. Żadnych portów, zwiedzania i wycieczek - twórcy podkreślają, że nie będzie to luksusowy rejs po Atlantyku, a bardziej intensywna przygoda.