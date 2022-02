"The Walking Dead" znika z anteny. To początek końca "Żywych trupów"

Już jakiś czas temu twórcy "The Walking Dead" ogłosili, że 11. sezon będzie ostatnim. Aby utrzymać zainteresowanie widzów jak najdłużej, podzielono go jednak na dwie części. Pierwsze osiem odcinków trafiło do telewizji pod koniec 2021 roku, a kolejne osiem trafia do emisji teraz - nowe epizody będą pojawiały się co tydzień w poniedziałek, począwszy od 21 lutego 2022 roku.



Sam miałem okazję obejrzeć pierwsze dwa z nich i tak jak w przeszłości kręciłem już nosem na rozwój fabuły, tak tym razem jestem ukontentowany tym, co zobaczyłem. Z pierwszoplanowymi bohaterami wprowadzonymi w późniejszych sezonach, którzy nie mogli równać się z tymi uśmierconymi, zdążyłem się polubić, a rozgrzebane w ostatnich latach wątki zaczynają zmierzać ku konkluzji.