Branża gier indie w ostatnich latach zaliczyła olbrzymi jakościowy skok, a duża w tym zasługa tytułów, które pomimo swojej niezależności potrafiły osiągnąć popularnością godną segmentu AAA. Produkcje takie jak "Hades", "Return of the Obra Dinn" czy właśnie "Cuphead" zasłynęły wśród graczy i twórców w sposób godny najwyższych pochwał. Ich sukcesy nie przeszły niezauważone również przez Hollywood, co poskutkowało zamówieniem serialu "The Cuphead Show" przez platformę Netflix.



Animowana seria "Filuś i Kubuś" zadebiutowała oficjalnie kilka dni temu, wywołując na Zachodzie bardzo mieszane odczucia. Na papierze wszystko znajdowało się na swoim miejscu. Popularna marka będąca tuż przed premierą nowego i dużego DLC miała zapewnić widownię, a nawiązania do kultowych animacji Maxa Fleischera i wczesnych "Zwariowanych melodii" zachwycić ich fanów. "The Cuphead Show" szykowano na połączenie nostalgii z nowoczesnością oraz szaleństwa z pięknem i humorem. Dlaczego nie udało się zrealizować tego potencjału? Problemem okazała się chęć złapania zbyt wielu srok za jeden ogon.